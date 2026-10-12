Francia, 14enne ferisce a colpi di fucile preside e insegnante

Il preside della scuola media Joseph-Lakanal, ad Aubagne, in Francia, e un insegnante sono stati feriti da colpi di fucile calibro 12. Il primo, 53 anni, è stato colpito all’anca destra, mentre il docente, un 37enne, alla coscia. Le loro condizioni non sono gravi. Ad aggredirli sarebbe stato un ragazzo di 14 anni, che è stato arrestato. È stata aperta un’indagine per “tentato omicidio”.

L’adolescente era in possesso di un’arma da fuoco ed è uno studente dell’istituto, a est di Marsiglia. Nessun alunno è rimasto ferito nella sparatoria, come confermato dalla polizia e dal sindaco di Aubagne. Quest’ultimo ha aggiunto che è stato offerto supporto psicologico agli studenti. Non è stato confermato un collegamento tra la sparatoria e le proteste degli studenti delle scuole superiori che stanno scuotendo la Francia da diverse settimane. La scuola media non è stata interessata dalle proteste.