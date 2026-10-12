Atalanta-Venezia oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Atalanta e Venezia si affrontano oggi, lunedì 12 ottobre, nel posticipo della sesta giornata di Serie A. La Dea è in cerca di riscatto dopo tre sconfitte consecutive rimediate in campionato (contro Roma, Cagliari e Juventus) mentre i veneti sono ancora a caccia della prima vittoria della stagione.

Back home for #AtalantaVenezia 🏠 https://t.co/cAhaNOF4pD — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) October 12, 2026

Atalanta-Venezia: probabili formazioni

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kristensen, Bernasconi; Kessié, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Scamacca. All. Sarri

Venezia (3-5-2): F. Stankovic; Moreno, Bella-Kotchap, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Helgason, Sohm, Correia; Yeboah, A. Adams. All. Stroppa

Dove vedere la partita in tv

Le due squadre si sfidano questa sera, lunedì 12 ottobre, alle ore 18.30 al Gewiss Stadium di Bergamo. Il match si potrà vedere in diretta tv e in esclusiva su Dazn, previo abbonamento.