Ucraina, attacco aereo russo a Zaporizhzhia: almeno 15 morti

Pesante raid russo sulla regione di Zaporizhzhia, in Ucraina. Il bilancio è di almeno 15 morti, tra cui tre bambini, come confermato dall’amministrazione militare regionale, secondo quanto riporta Ukrainska Pravda. Intanto proseguono le operazioni di ricerca delle persone rimaste intrappolate sotto le macerie degli edifici distrutti, con le autorità locali che non hanno fornito un numero preciso di dispersi.

L’attacco di Mosca è stato lanciato all’indomani dell’intesa tra Donald Trump e Vladimir Putin. “Il presidente degli Stati Uniti ha deciso di concludere un accordo sul gasolio con la Russia dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ignorato una mezza dozzina di richieste statunitensi di smettere di attaccare le raffinerie di petrolio russe”, ha riferito ad Axios un funzionario americano con conoscenza diretta.

Zelensky: “Mosca ringrazia per la revoca delle sanzioni con le bombe”

“Oggi la Russia ha espresso la sua gratitudine per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di gasolio sganciando cinque bombe plananti su edifici residenziali a Zaporizhzhia”, ha scritto su X Zelensky. “La scorsa notte ha confermato ancora una volta che in Russia ogni allentamento della pressione viene interpretato come un via libera per continuare a combattere e a bombardare le città“, ha aggiunto. “Servono segnali diversi. La Russia deve capire che deve porre fine alla guerra e, affinché ciò accada, deve sentire il peso delle proprie perdite. In questo momento, sono le nostre capacità a lungo raggio a garantire questo. E noi risponderemo agli attacchi russi”.