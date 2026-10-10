Ucraina, attacco aereo russo a Zaporizhzhia: almeno 15 morti

Pesante raid russo sulla regione di Zaporizhzhia, in Ucraina. Il bilancio è di almeno 15 morti, tra cui tre bambini, come confermato dall’amministrazione militare regionale, secondo quanto riporta Ukrainska Pravda. Intanto proseguono le operazioni di ricerca delle persone rimaste intrappolate sotto le macerie degli edifici distrutti, con le autorità locali che non hanno fornito un numero preciso di dispersi.
L’attacco di Mosca è stato lanciato all’indomani dell’intesa tra Donald Trump e Vladimir Putin. “Il presidente degli Stati Uniti ha deciso di concludere un accordo sul gasolio con la Russia dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ignorato una mezza dozzina di richieste statunitensi di smettere di attaccare le raffinerie di petrolio russe”, ha riferito ad Axios un funzionario americano con conoscenza diretta.
Zelensky: “Mosca ringrazia per la revoca delle sanzioni con le bombe”
“Oggi la Russia ha espresso la sua gratitudine per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di gasolio sganciando cinque bombe plananti su edifici residenziali a Zaporizhzhia”, ha scritto su X Zelensky. “La scorsa notte ha confermato ancora una volta che in Russia ogni allentamento della pressione viene interpretato come un via libera per continuare a combattere e a bombardare le città“, ha aggiunto. “Servono segnali diversi. La Russia deve capire che deve porre fine alla guerra e, affinché ciò accada, deve sentire il peso delle proprie perdite. In questo momento, sono le nostre capacità a lungo raggio a garantire questo. E noi risponderemo agli attacchi russi”.
Today, Russia expressed its thanks for the lifting of sanctions on diesel exports by dropping five glide bombs on residential buildings in Zaporizhzhia. As of now, sadly, twelve people have been confirmed killed, including three children. My condolences to all their families and loved ones. Another fourteen people have been injured, and two of them are in critical condition – the doctors are fighting to save their lives. The status of twelve more people who may have been there is still being verified. All emergency services are at the scene, and search-and-rescue operations are underway. Overnight, thirteen of our regions came under attack. Residential buildings, infrastructure, and railway facilities have been damaged. Last night confirmed once again that in Russia, they take any easing of pressure to mean they can keep fighting, to mean they can keep dropping bombs on cities. Different signals are needed. Russia must understand that it needs to stop the war, and for that to happen, Russia must feel its losses. Right now, it is our long-range capabilities that are ensuring this. And we will respond to Russian strikes. I thank everyone who is helping.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2026