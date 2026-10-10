Accesso Archivi

Accesso Archivi

sabato 10 ottobre 2026

Ultima ora

Il presidente palestinese Abbas posticipa le elezioni all’11 settembre 2027

Il presidente palestinese Abbas posticipa le elezioni all’11 settembre 2027
Il presidente palestinese Mahmoud Abbas (Ramil Sitdikov/Foto Pool via AP)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

Revocato il precedente decreto che fissava il voto al 28 novembre 2026

Il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha emanato un decreto che indice elezioni presidenziali e legislative simultanee per l’11 settembre 2027, revocando un precedente decreto che fissava le elezioni legislative al 28 novembre 2026. Ne dà notizia l’agenzia palestinese Wafa.

“Nel nuovo decreto si invitano i palestinesi di Gerusalemme, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza a partecipare a elezioni libere e dirette per eleggere simultaneamente il presidente della Palestina e i membri del Consiglio legislativo palestinese”, riporta Wafa. Il decreto fa seguito a una decisione del comitato esecutivo dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (Olp) e a consultazioni con le fazioni e le forze politiche palestinesi. Tali passaggi, afferma Wafa, hanno portato a un consenso nazionale riguardo agli ostacoli frapposti dalle misure israeliane allo svolgimento delle elezioni nella data precedentemente fissata, nonché alla necessità di creare condizioni politiche, di sicurezza e operative idonee per elezioni libere, eque e inclusive.

© Riproduzione Riservata