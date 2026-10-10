Il presidente palestinese Abbas posticipa le elezioni all’11 settembre 2027

Il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha emanato un decreto che indice elezioni presidenziali e legislative simultanee per l’11 settembre 2027, revocando un precedente decreto che fissava le elezioni legislative al 28 novembre 2026. Ne dà notizia l’agenzia palestinese Wafa.

“Nel nuovo decreto si invitano i palestinesi di Gerusalemme, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza a partecipare a elezioni libere e dirette per eleggere simultaneamente il presidente della Palestina e i membri del Consiglio legislativo palestinese”, riporta Wafa. Il decreto fa seguito a una decisione del comitato esecutivo dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (Olp) e a consultazioni con le fazioni e le forze politiche palestinesi. Tali passaggi, afferma Wafa, hanno portato a un consenso nazionale riguardo agli ostacoli frapposti dalle misure israeliane allo svolgimento delle elezioni nella data precedentemente fissata, nonché alla necessità di creare condizioni politiche, di sicurezza e operative idonee per elezioni libere, eque e inclusive.