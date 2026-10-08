Ucraina, droni russi su palazzo di Kiev: almeno due morti

Almeno due persone sono morte nell’attacco russo che, la sera di mercoledì 7 ottobre, ha colpito un palazzo nel quartiere di Desnyansky a Kiev. Il raid ha causato un incendio e la parziale distruzione delle strutture al decimo piano.

In uno degli appartamenti danneggiati, i soccorsi hanno rinvenuto i corpi di due persone decedute. 22 persone sono state tratte in salvo, tra cui otto bambini. Inoltre, cinque persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini.

Altre due persone sono morte e sette sono rimaste ferite nel quartiere di Obolonskyi, dove un drone ha colpito un cortile tra edifici residenziali. Polizia, soccorritori, medici e altri servizi di emergenza sono intervenuti sul posto.