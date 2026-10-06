Yemen, le Brigate dei Giganti diffondono i video dei combattimenti contro gli Houthi

Le Brigate dei Giganti del Sud dello Yemen hanno diffuso un video che mostrerebbe le proprie forze impegnate in operazioni a Dhubab, affermando di aver riconquistato la città ai ribelli Houthi dopo intensi combattimenti. La notizia arriva mentre le forze della coalizione guidata dall’Arabia Saudita avrebbero ripreso il controllo di diverse aree strategiche intorno allo Stretto di Bab el-Mandeb, importante rotta marittima tra Mar Rosso e Golfo di Aden. Secondo funzionari yemeniti, le forze alleate al governo riconosciuto a livello internazionale avrebbero riconquistato anche le città di Bab e Hadeid. Testimoni hanno riferito di aver visto carri armati e truppe governative entrare nelle località. L’avanzata rientra in una più ampia offensiva lanciata lunedì mattina con il sostegno aereo della coalizione saudita.