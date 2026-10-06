Israele, Netanyahu: “Hamas cercherà di sfidarci prima delle elezioni”

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, all’inizio della riunione settimanale di governo, alla vigilia del terzo anniversario degli attacchi del 7 ottobre 2023, lancia l’allarme: “Dato che Hamas è così debole, cercherà di sfidarci con i resti delle sue forze prima delle elezioni, nel tentativo di influenzare i risultati”. le sue parole, citate dal Times of Israel. “Siamo preparati a questo. Prima di tutto, sventeremo tali tentativi e, in ogni caso, risponderemo con una forza schiacciante se commetteranno questo errore”, ha spiegato. Secondo Netanyahu Israele ha “ribaltato la situazione” dopo l’invasione di Hamas. “Israele è il Paese più forte del Medioriente e i nostri nemici sono più deboli che mai. Dico a tutti i nostri nemici: guardate cosa vi abbiamo fatto su sette fronti. Non provate a mettervi contro di noi”, ha aggiunto.

Nella riunione il ministro della Difesa israeliana, Israel Katz, ha fatto sapere che all’Idf è stato ordinato di tenersi pronto per uno scenario di guerra con l’Autorità nazionale palestinese in relazione alla Cisgiordania. Lo “scenario di riferimento” definito per l’Idf riguardo alla Cisgiordania “prevede che si debbano effettuare preparativi per l’eventualità di un attacco da parte di elementi jihadisti contro i coloni e i soldati dell’Idf, come lezione tratta dagli eventi del 7 ottobre”, ha dichiarato Katz ai ministri. “In tal caso, verrebbe dichiarata guerra all’Autorità palestinese e l’Idf lancerebbe un’offensiva su vasta scala in conformità con un piano dettagliato formulato e approvato dal primo ministro Netanyahu e da me, sulla base dei principi delineati per l’Idf”, ha aggiunto.