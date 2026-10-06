Francia, la protesta degli studenti: cassonetti in fiamme e scontri con la polizia

(LaPresse) – Cartelli, barricate, cassonetti incendiati e scontri con la polizia. Gli studenti delle scuole superiori francesi sono tornati a protestare, dando vita a un movimento che sta scuotendo il governo del presidente Emmanuel Macron. Le proteste sono iniziate a metà settembre a Parigi. Insegnanti e studenti si sono mobilitati contro la carenza di personale in un liceo di Créteil, nella periferia sud-orientale della capitale francese. Da lì, scioperi, blocchi e manifestazioni si sono estesi ad altri sobborghi parigini e poi a tutto il Paese, con proteste anche nei licei di città più piccole. L’Unione degli studenti delle scuole superiori e l’Unione degli studenti hanno annunciato una grande manifestazione a Parigi questo pomeriggio, dove sono attesi decine di migliaia di liceali.