Francia, il ministro dell’Istruzione agli studenti: "Stop alla violenza nelle proteste"

(LaPresse) – Il ministro dell’Istruzione francese, Édouard Geffray, si è rivolto agli studenti delle scuole superiori dopo l’intensificarsi delle proteste a Guyancourt, in Francia, all’inizio di questa settimana. Il ministro ha incontrato il personale scolastico di una scuola superiore a Guyancourt, vicino a Parigi, e ha tenuto una videoconferenza con i presidi, esprimendo il suo sostegno ai membri del personale scolastico che, a suo dire, sono stati presi di mira durante le recenti proteste violente. Ha affermato che la Francia ha subito “atti di indicibile violenza” nell’ambito di un movimento studentesco che ha colpito le istituzioni scolastiche. “A mio avviso, avremo bisogno di tempo per valutare oggettivamente la situazione nel modo più lucido possibile e poi assicurarci di poter lavorare collettivamente”, ha detto il ministro.