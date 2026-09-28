Ucraina, attacco russo su Kharkiv: oltre 20 feriti

(LaPresse) Almeno 25 persone – tra cui nove bambini tra i 3 e i 15 anni – sono rimaste ferite in un attacco russo scatenato la scorsa notte su Kharkiv. Secondo quanto riferito dalla procura regionale, il bombardamento ha colpito un condominio di nove piani, distruggendone due. I feriti hanno riportato lesioni e gravi disturbi da stress. Nel raid sono stati distrutti due piani di un edificio residenziale. I servizi di emergenza sono al lavoro sui luoghi colpiti e sono in corso le operazioni per gestire le conseguenze dell’attacco. Gli inquirenti stanno lavorando per determinare il tipo di arma utilizzata nell’attacco.