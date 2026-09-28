California, le spiagge si stanno restringendo: le foto

(LaPresse/Ap) L’erosione costiera sta riducendo la spiaggia di San Clemente, in California, nota da quasi un secolo come un “villaggio spagnolo in riva al mare”. L’innalzamento del livello del mare e le onde che si infrangono hanno spinto la linea di costa verso l’interno, dividendo in due la pittoresca North Beach della città. Le scogliere che si sgretolano hanno danneggiato le abitazioni affacciate sull’oceano e costretto alla ripetuta chiusura di una linea ferroviaria considerata la seconda più trafficata del Paese. Quella di San Clemente è una delle tante comunità costiere della California alle prese con gli effetti dell’innalzamento del livello del mare. Quasi un decennio fa, gli scienziati avevano previsto che oltre la metà delle spiagge della California meridionale avrebbe potuto subire un’erosione significativa entro il 2100, alterando radicalmente il modo in cui le persone vivono e trascorrono il tempo libero lungo la famosa costa dello Stato. “La pressione costante è rappresentata dall’innalzamento del livello del mare”, ha affermato Sean Vitousek, oceanografo ricercatore presso l’U.S. Geological Survey. “«”Continuerà a salire, e a salire, e le spiagge si ritireranno verso l’entroterra”, ha aggiunto. A San Clemente, una città di 62.000 abitanti, lo sviluppo urbano ha rallentato il flusso di sedimenti che un tempo alimentava le spiagge della città, mentre le acque oceaniche più calde hanno spinto le onde più in alto e più a riva. La situazione è diventata così critica che i residenti, in gran parte repubblicani, stanno valutando la possibilità di tassarsi autonomamente per raccogliere fondi destinati al ripristino delle spiagge. A novembre sarà sottoposta a votazione una misura volta ad aggiungere un’imposta sulle vendite dell’1% per finanziare la protezione dagli incendi boschivi e il ripascimento delle spiagge a San Clemente.