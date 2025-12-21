Sudafrica, sparatoria di massa a Bekkersdal: almeno 10 morti

Almeno 10 persone sono morte e altre 10 sono state ferite in un attacco da parte di uomini armati nei pressi di una taverna nella cittadina di Bekkersdal in Sudafrica, a circa 50 chilometri da Johannesburg. Si tratta della seconda sparatoria di massa nel Paese in un mese dopo la strage dello scorso 6 dicembre in un ostello di Saulsville in cui vennero uccise 11 persone tra cui tre bambine. Secondo quanto riporta Al Jazeera, in una dichiarazione rilasciata domenica la polizia ha affermato che è in corso una caccia all’uomo per individuare i responsabili dell’attacco, avvenuto poco prima dell’una di notte, ora locale. “Circa 12 ignoti a bordo di un kombi bianco e di una berlina argentata hanno aperto il fuoco contro i clienti della taverna e hanno continuato a sparare a caso mentre questi fuggivano”, ha dichiarato la polizia in un comunicato.