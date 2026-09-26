Papa Leone XIV in Francia: “La storia non è scritta da chi sembra vincere, ma da chi avvia processi di pace” – La diretta

Secondo giorno della visita pastorale di Papa Leone XIV in Francia. Questa mattina il Pontefice si è recato al Centro di accompagnamento e integrazione sociale Maison Bakhita, a Parigi. “La storia della Chiesa e dell’umanità – ha detto il Papa nel corso della sua visita alla comunità – non è scritta da chi sembra vincere, imponendosi e occupando lo spazio, ma da chi ‘fa spazio’, avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita”. “Non si tratta di semplici sentimenti, ma di decisioni e investimenti controcorrente, di cui comprendiamo sempre meglio il rilievo pubblico e la promessa di futuro“, ha aggiunto.