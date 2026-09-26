Papa Leone XIV in Francia: “La storia non è scritta da chi sembra vincere, ma da chi avvia processi di pace” – La diretta

Secondo giorno della visita pastorale di Papa Leone XIV in Francia. Questa mattina il Pontefice si è recato al Centro di accompagnamento e integrazione sociale Maison Bakhita, a Parigi. “La storia della Chiesa e dell’umanità – ha detto il Papa nel corso della sua visita alla comunità – non è scritta da chi sembra vincere, imponendosi e occupando lo spazio, ma da chi ‘fa spazio’, avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita”. “Non si tratta di semplici sentimenti, ma di decisioni e investimenti controcorrente, di cui comprendiamo sempre meglio il rilievo pubblico e la promessa di futuro“, ha aggiunto.
Punti chiave
- Leone XIV: "Ruolo fondamentale donne in costruzione civiltà dell'amore"
- Il Papa: "Stupito dal numero di persone che si riaffacciano alla fede"
- Folla attende il Papa sugli Champs-Élysées
- "Nessuno è così povero da non avere qualcosa da dare"
- Leone XIV in preghiera davanti lapide martiri del 2 settembre 1792
Il nome del Centro di accompagnamento e integrazione sociale Maison Bakhita “ci stimola a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell’amore, alternativa alla cultura che disgrega le comunità e rende malate di solitudine le città”. Lo ha detto Papa Leone XIV nel suo saluto alla struttura, a Parigi. Il Pontefice ha quindi sottolineato che Santa Bakhita “ci impegna a vedere chi non è visto, a riscattare chi oggi l’economia e la cultura rendono schiavo, a onorare la dignità infinita di ogni fratello e sorella”.
“Come voi e insieme a voi sono stupito dal numero di persone che si riaffacciano sulle soglie della fede e da quanti adulti chiedono i sacramenti dell’iniziazione cristiana”. Lo ha detto Papa Leone XIV nel corso dell’incontro con i membri dell’Assemblea sinodale provinciale, i Catecumeni e i Neofiti all’Institut Catholique de Paris. “Può sembrare paradossale che questo fenomeno, per cui così tante persone riscoprono il Vangelo e abbracciano la fede, si collochi nel contesto di una società come quella francese, segnata da una cultura fortemente secolarizzata. La vostra esperienza e la vostra testimonianza, cari catecumeni e neofiti, sono il segno tangibile dell’opera della grazia di Dio, che va oltre le analisi statistiche e sociologiche. Questo fenomeno, che contraddice ogni atteggiamento disfattista e quello che Papa Francesco chiamava ‘pessimismo sterile’, deve essere accolto con spirito di responsabilità”.
Decine di maxi-schermi a Parigi punteggiano gli oltre due chilometri che separano Place de la Concorde, dove Papa Leone XIV presiederà la messa a partire dalle 15, da Place de l’Étoile, attraversando gli Champs-Élysées gremiti di gente. Nelle vie adiacenti agli Champs-Élysées, decine di autobus scaricano fedeli provenienti dalle province, spesso con sgabelli o sedie pieghevoli in mano, pronti ad attendere per diverse ore. I politici stanno iniziando ad arrivare in Place de la Concorde per assistere alla messa del Papa, tra cui i leader del Rassemblement National (Rn), Marine Le Pen e Jordan Bardella. Ma non saranno i soli presenti: è infatti attesa anche la presenza di Gabriel Attal (Renaissance), Édouard Philippe (Horizons), Éric Zemmour (Reconquête) e Bruno Retailleau (Les Républicains). Lo riportano i media francesi.
“Nessuno è così povero da non avere qualcosa da dare; nessuno è così ricco da non avere qualcosa da ricevere”. Lo ha detto Papa Leone XIV nel saluto al Centro di accompagnamento e integrazione sociale Maison Bakhita, a Parigi. Il Papa ha parlato dello “scambio di doni che in ogni incontro si rinnova”, sottolineando che “c’è vita in abbondanza dove il limite di ciascuno si apre alla misteriosa presenza degli altri”.
Papa Leone XVI si è fermato in preghiera davanti alla lapide che, nell’Institut Catholique di Parigi, ricorda i martiri del 2 settembre 1792, ecclesiastici e religiosi uccisi durante la Rivoluzione Francese. Il Papa è nell’Institut Catholique per incontrare i membri dell’assemblea sinodale, i catecumeni e i neofiti.