I leader dei Brics a Nuova Delhi: da Putin a Xi, tutti in India per incrementare gli scambi commerciali

I leader dei paesi Brics si riuniscono a Nuova Delhi questo fine settimana, mentre le guerre in Ucraina e in Medio Oriente e le tensioni tra Stati Uniti e Cina mettono alla prova la capacità del gruppo di agire congiuntamente. L’India, paese ospitante, cercherà di bilanciare i suoi legami con Cina e Russia con le sue crescenti partnership con Washington e altre potenze occidentali. Tra i leader attesi figurano il presidente russo Vladimir Putin, il presidente cinese Xi Jinping e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. L’Iran è membro dei Brics allargati, mentre la Russia rimane uno dei suoi membri più influenti. La Cina ha stretti legami con entrambi i paesi, mentre l’India mantiene relazioni con Russia, Iran, Stati Uniti ed Europa. Questa diversità rende difficile per i Brics assumere una posizione comune e forte sui principali conflitti. Il gruppo comprende paesi con ambizioni regionali contrastanti, tra cui India e Cina, Iran e Arabia Saudita, Egitto ed Etiopia, oltre ad altre nazioni del Sud del mondo.

Uno dei temi sul tavolo sarà la riduzione della dipendenza dal dollaro statunitense, una questione fondamentale per i Brics. I membri hanno discusso di incrementare gli scambi commerciali nelle proprie valute e di creare sistemi di pagamento che riducano la loro dipendenza dalle istituzioni finanziarie occidentali. L’idea ha preso piede in seguito alle pesanti sanzioni occidentali imposte a paesi come la Russia. Tuttavia, sostituire il dollaro sarà difficile, poiché è profondamente radicato nel commercio e nella finanza globali, mentre i membri dei Brics hanno valute, sistemi finanziari e priorità economiche differenti.