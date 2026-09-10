Filippine, incendio su un traghetto: almeno 5 morti

Tragedia in mare nelle Filippine. Almeno cinque persone sono morte e 87 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio sul traghetto passeggeri MV June Aster, al largo delle coste occidentali delle Filippine.

La Guardia Costiera del Paese asiatico ha dichiarato che 42 persone sono state tratte in salvo e che le operazioni di soccorso sono ancora in corso, con il traghetto in fiamme e con condizioni meteorologiche che rendono difficile l’azione dei soccorritori. Il traghetto era partito da Manila e si trovava vicino a Coron, nella provincia di Palawan, quando l’incendio è scoppiato. A bordo c’erano 134 persone, 117 passeggeri e 17 membri dell’equipaggio.