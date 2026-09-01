Migranti, Madrid risponde a Tajani: “Pericolo jihadista? Nessuno da Ceuta entra in area Schengen”

La Spagna replica all’Italia e nega che ci sia un pericolo jihadista derivante dalla crisi a Ceuta. “Nessuno degli immigrati entrati irregolarmente a Ceuta il 30 e 31 luglio ha alcuna possibilità di entrare nell’area Schengen”, hanno commentato fonti del ministero dell’Interno con LaPresse, dopo che il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha definito lo stop all’accordo di Schengen necessario, indicando un “pericolo jihadista” che, ha affermato, “non va sottovalutato”.

Cosa ha detto Tajani

La proroga per altri 15 giorni della sospensione si Schengen non è legata a una “rivalità” con il premier spagnolo Pedro Sanchez, è una questione di sicurezza interna perché “il pericolo jihadista non va sottovalutato”. Lo ha detto in una intervista al Corriere della Sera il leader di Forza Italia Antonio Tajani. “La nostra priorità è la sicurezza interna. La proroga è stata decisa dopo un attento esame del Comitato analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere e la ragione è la prevenzione del terrorismo e il contrasto all’immigrazione irregolare. È di questo che ci preoccupiamo, non di come la pensi Sánchez. L’Italia agisce in un quadro di solidarietà europea, anche con la Spagna”, ha affermato.

La proroga è “necessaria”, ma “ma è provvisoria e non è contro qualcuno, ma a tutela della nostra sicurezza. Ricordo che abbiamo diminuito di oltre il 60% l’immigrazione irregolare nel nostro Paese”. “L’emergenza a Ceuta non è una invenzione nostra, sono arrivate quasi 100 mila persone, la polizia ha sparato e non si sa quanti siano rimasti”, ha sottolineato.

Antonio Tajani, Roma, 30 luglio 2026 (foto Mauro Scrobogna/LaPresse)

Ue: “Valuteremo la proroga della sospensione di Schengen da parte dell’Italia”

Sul caso è intervenuta anche l’Unione europea. “Posso confermare che abbiamo ricevuto una notifica dall’Italia per estendere di 15 giorni la reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Ora valuteremo la notifica dell’Italia“, ha detto il portavoce della Commissione Ue Markus Lammert, rispondendo a una domanda durante il quotidiano briefing con la stampa. “Stiamo parlando di reintroduzione di controlli temporanei, limitati a 15 giorni, fino a metà settembre”, ha aggiunto, “il Commissario Brunner è in stretto e regolare contatto con i suoi omologhi in Italia e Spagna e anche il coordinatore della Commissione per Schengen sta seguendo la questione molto da vicino”.