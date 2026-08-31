Usa, il Grand Canyon dopo l'improvvisa inondazione

Un’inondazione improvvisa nel Grand Canyon, negli Stati Uniti, ha costretto all’evacuazione oltre 60 persone e ha trascinato massi di grandi dimensioni, strutture metalliche e altri detriti nel fiume Colorado che lo attraversa. L’alluvione nel Bright Angel Creek, che sfocia nel fiume, si è verificata sabato pomeriggio. Torrenti d’acqua hanno spazzato via i ponticelli sul torrente e alterato significativamente il paesaggio, allargando l’alveo del torrente e creando quella che sembrava essere una nuova rapida. Il National Park Service ha dichiarato di essere alla ricerca di informazioni su oltre 20 persone di cui non si hanno più notizie dopo l’alluvione.