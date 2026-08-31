Grand Canyon, inondazione improvvisa: almeno un morto e 15 dispersi

Una persona è morta e circa 15 risultano disperse a seguito della grave alluvione improvvisa al Grand Canyon. Il Servizio Parchi Nazionali ha comunicato domenica sera che il corpo di un uomo di 46 anni è stato recuperato vicino a Crystal Rapids, lungo il fiume Colorado. L’alluvione ha costretto all’evacuazione di decine di persone e ha messo fuori uso l’unica conduttura idrica che rifornisce turisti e residenti. A partire da oggi, i turisti non potranno pernottare nei lodge e negli hotel del parco a causa della limitata disponibilità di acqua. Ai residenti permanenti è stato chiesto di risparmiare acqua. Il Servizio Parchi Nazionali ha affermato che l’alluvione di sabato ha trascinato nel fiume Colorado grossi massi e strutture metalliche. Oggi sono previste ulteriori piogge.

Cosa è accaduto

L’alluvione nel Bright Angel Creek, che sfocia nel fiume, si è verificata ieri pomeriggio. Torrenti d’acqua hanno spazzato via i ponticelli sul torrente e alterato significativamente il paesaggio, allargando l’alveo del torrente e creando quella che sembrava essere una nuova rapida. Il National Park Service ha dichiarato di essere alla ricerca di informazioni su oltre 20 persone di cui non si hanno più notizie dopo l’alluvione. Ha aggiunto che sta collaborando con il Dipartimento di Pubblica Sicurezza dell’Arizona per proseguire le evacuazioni. Più di 60 persone sono state evacuate dal Phantom Ranch, che ospita una mensa storica e dormitori ed è un punto di ritrovo abituale per chi pratica il rafting per salire e scendere dal fiume.

Luoghi turistici molto frequentati, tra cui il campeggio Bright Angel, il Phantom Ranch e alcune parti del sentiero North Kaibab, oggi sono rimasti chiusi mentre i funzionari del parco valutavano i danni. Anche le escursioni in gommone sul fiume Colorado sono state sospese per il momento. In circa 30 minuti sono caduti da 1 centimetro a 2,5 centimetri di pioggia nella zona rocciosa caratterizzata da un ripido dislivello. L’allagamento si è verificato sul versante nord del Grand Canyon, dove il Bright Angel Creek scende dal North Rim fino al fiume Colorado, con un dislivello di circa 1.828 metri. Per domani sono previsti nella zona ulteriori piogge e temporali.