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martedì 1 settembre 2026

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Campi Flegrei, i Vigili del Fuoco ancora al lavoro sugli edifici colpiti dal terremoto

LaPresse
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A un mese dalla scossa di terremoto che ha interessato l’area dei Campi Flegrei, proseguono le attività dei vigili del fuoco. Moduli specializzati per la ricognizione esperta e la caratterizzazione strategica sono impegnati nelle verifiche tecniche sugli edifici, mentre le squadre continuano le attività di recupero di beni dagli immobili interessati da provvedimenti di sgombero. Nel video le immagini del Posto di Comando Avanzato, dove vengono pianificati e coordinati gli interventi e la dislocazione di personale mezzi sul territorio, il recupero di beni in un edificio di via Vitagliano e le verifiche nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli.