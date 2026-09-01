Iran, Trump: "Non useremo armi nucleari, che domanda stupida!"

Donald Trump ribadisce di avere “escluso” l’uso di armi nucleari nella guerra contro l’Iran. “L’ho escluso. Non c’è motivo”, ha detto il presidente rispondendo alla domanda di una giornalista. Trump ha poi replicato alla cronista: “Che domanda stupida! Sono completamente sconfitti militarmente. Li ho sconfitti e dovrei usare l’arma nucleare? Che domanda stupida”, ha concluso il presidente americano durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Trump ha anche ribadito che l’Iran è “una nazione fallita”, ma “questo non significa che non li colpiremo. Vediamo cosa succede”. Gli Stati Uniti fanno “transitare molte navi ogni notte” nello Stretto di Hormuz, ha aggiunto il presidente parlando nello Studio Ovale. “L’Iran non avrà mai un’arma nucleare, si tratta solo di questo”, ha aggiunto.