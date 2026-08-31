Italiano fermato in Spagna per la morte della compagna: l’uomo è stato rilasciato

Il 60enne italiano che venerdì scorso era stato arrestato a seguito del ritrovamento del cadavere della compagna, una donna tedesca di 47 anni, a Isla Cristina, vicino Huelva, in Spagna, è stato rilasciato. Lo si apprende dalla Guardia Civil. Una volta completato il sopralluogo da parte della Polizia Giudiziaria e inserita nel fascicolo la relazione forense preliminare, l’Autorità Giudiziaria ha infatti disposto il rilascio dell’uomo. Il provvedimento è stato adottato in quanto è stato accertato che le prove raccolte sul luogo del ritrovamento del cadavere della donna e i risultati delle analisi escludevano l’ipotesi iniziale che aveva portato all’arresto, sottolineano fonti della Guardia Civil. Fonti vicine alle indagini citate dalla tv pubblica Rtve riferiscono che secondo il rapporto medico-legale la donna si sarebbe autoinflitta le ferite. La coppia si trovava a Isla Cristina in vacanza.