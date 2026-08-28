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venerdì 28 agosto 2026

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Femminicidio in Spagna, arrestato un italiano

Femminicidio in Spagna, arrestato un italiano
Un’ambulanza della Croce Rossa attorniata da agenti della polizia di Spagna. (Europa Press via AP)
Lucrezia Clemente
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Uccisa una donna di origine tedesca di 47 anni

Femminicidio in Spagna. Una donna tedesca di 47 anni è stata uccisa a Isla Cristina, vicino Huelva, con almeno 20 coltellate. Gli agenti della polizia hanno arrestato il compagno della donna, che, secondo i media locali, tra cui Huelva Informacion, sarebbe un italiano sulla sessantina. I due stavano viaggiando in camper e si trovavano nella località spagnola in vacanza.

Fonti della Guardia Civil hanno riferito a LaPresse che il corpo della donna con ferite da arma da taglio è stato rinvenuto intorno alle 9 di questa mattina. “Sebbene le cause siano ancora oggetto di indagine, un uomo, il suo compagno, è stato arrestato per il suo presunto coinvolgimento nell’accaduto. Tutte le ipotesi restano aperte e non si esclude la possibilità che si tratti di un caso di violenza di genere“, hanno rimarcato.

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