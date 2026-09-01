Il Lago Ontario ridenominato Lago America: l’ultima trovata di Trump

Il Lago Ontario ridenominato Lago America grazie a un nuovo decreto di Donald Trump. Decisione che ha creato diverse polemiche soprattutto in Canada, visto che il bacino prendere il nome da una delle 13 province che formano lo Stato nordamericano. Il Lago, con una superfice di 19.529 kmq, si estende tra Stati Uniti e Canada, in particolare tra New York e Ontario.

Il premier dell’Ontario risponde a Trump

Il premier dell’Ontario Doug Ford ha risposto al decreto del presidente Usa con un messaggio delle dimensioni di un cartellone pubblicitario sulle rive canadesi “Lake Ontario. Ora e per sempre”. Indossando una maglia della nazionale canadese di calcio, Ford lo ha svelato nei pressi di Grimsby e ha posato per le fotografie. L’insegna, che misura 7 metri per 3,6, poggia su gambe alte 1,8 metri, il che porta la sua sommità a circa 5,5 metri dal suolo. Il messaggio è ripetuto anche in francese.

Il premier ha poi affermato che Trump sta cercando di rinominare il lago perché l’Ontario e il Canada stanno “difendendo la propria identità” e ha sostenuto che il nome sopravviverà al presidente. “Molto tempo dopo che Trump se ne sarà andato, continuerà a chiamarsi Lago Ontario”, ha detto in un video pubblicato sui social.