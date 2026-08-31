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lunedì 31 agosto 2026

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Grand Canyon allagato dopo forti piogge: escursionisti salvati in elicottero

LaPresse
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Decine di persone sono state evacuate dopo che delle piogge torrenziali hanno provocato un allagamento improvviso nel Grand Canyon, in Arizona. Secondo il Parco Nazionale più di 60 persone sono state trasportate in elicottero fuori dall’area e le principali attrazioni turistiche sono state chiuse mentre le autorità valutavano i danni.
L’allagamento del Bright Angel Creek si è verificato sabato pomeriggio. Torrenti d’acqua hanno spazzato via i ponticelli sul torrente e trascinato grandi massi, strutture metalliche e altri detriti nel fiume Colorado, che attraversa il Grand Canyon.