Ucraina, la Russia annuncia attacchi “imponenti” a impianti energetici

La guerra torna a colpire duramente alle porte di Kiev, dove un raid russo ha provocato ieri almeno 37 morti, mentre la capitale Ucraina ha vissuto il terzo giorno consecutivo sotto una pioggia quasi incessante di droni. Il presidente Zelensky ha accusato Mosca e denunciato allo stesso tempo la “terribile negligenza” per le munizioni stoccate in depositi vicini alle abitazioni colpite degli attacchi, annunciando un’indagine. Dalla Polonia arriva intanto l’avvertimento del premier Donald Tusk, secondo cui i prossimi sette-otto mesi potrebbero essere cruciali per la sicurezza della regione, mentre Kiev ha riferito separatamente di possibili piani russi per offensive verso la capitale Ucraina e Chernihiv. Sullo sfondo, la Germania si prepara a una possibile nuova stretta contro Mosca, ritenuta responsabile del fallito attacco con un drone esplosivo a Lipsia.