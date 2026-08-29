Ucraina, attacco russo nella regione di Kiev: 37 morti e vasti incendi

In Ucraina almeno 37 persone sono state uccise in seguito all’attacco russo al distretto di Bucha, vicino alla capitale Kiev, hanno riferito sabato le autorità. Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare regionale locale, ha affermato che almeno 50 edifici residenziali sono stati danneggiati nell’attacco che ha anche provocato un incendio su larga scala. In una dichiarazione, il presidente ucraino Zelensky ha affermato che un magazzino è stato colpito nel villaggio di Myla “a cui è seguita una detonazione”. Non ha fornito dettagli sul sito, ma ha scritto nello stesso messaggio che era stato aperto un procedimento penale con l’accusa di negligenza ufficiale.