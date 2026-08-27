Nepal, i morti per l’inondazione salgono a 165. “Evento causato dal crollo di un ghiacciaio”

L’Autorità nazionale per la riduzione e la gestione del rischio di disastri in Nepal ha dichiarato che 826 persone risultano disperse, mentre il bilancio delle vittime delle inondazioni nel paese – scatenate dal crollo di un ghiacciaio – è salito a 165. Le squadre di soccorso sono tuttora impegnate nella ricerca di sopravvissuti lungo il confine tra Nepal e Cina. In precedenza, l’emittente statale cinese CCTV aveva riferito che sono 558 le persone disperse in Tibet, di cui 260 straniere.

Usgs: “Alluvione causata da crollo di un ghiacciaio”

L’US Geological Survey ha confermato che è stato il crollo di un ghiacciaio la causa dell’alluvione che ha provocato almeno 165 morti e quasi mille dispersi tra Nepal e Tibet. Il crollo, sottolinea l’ente statunitense, ha comportato un evento sismico di magnitudo 5.2 “che ha provocato una colata detritica a valle con conseguenze catastrofiche per le comunità”.

Dalai Lama: “Prego per le vittime”

“Sono profondamente addolorato per le devastanti alluvioni che hanno colpito la regione di Rasuwa in Nepal e Kyirong in Tibet, causando perdite di vite umane e gravi danni strutturali. Prego per tutte le vittime e porgo le mie più sentite condoglianze ai familiari e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia”. Così il Dalai Lama in una dichiarazione. “Dato che questa regione è già stata colpita da calamità in passato, questi eventi sono certamente sintomo di una causa sottostante più profonda, che sia il cambiamento climatico o altri fattori. Spero che vengano adottate, ove possibile, misure di intervento adeguate per garantire che tali disastri non si ripetano”, ha aggiunto il Dalai Lama.