Pakistan, migliaia di persone a Karachi per celebrare l’Eid Milad-un-Nabi: il compleanno di Maometto

A Karachi, in Pakistan, migliaia di musulmani hanno celebrato l’Eid Milad-un-Nabi, la ricorrenza che celebra il compleanno del profeta Maometto, con processioni e grandi raduni pubblici. Il corteo principale è partito dal Boulton Market, una delle aree commerciali più antiche della città, per arrivare fino al Nishter Park. Circa 1.500 volontari della Jamaat Ahle Sunnat hanno contribuito alla sicurezza, insieme a circa 10mila agenti delle forze dell’ordine. Durante il raduno, studiosi musulmani hanno tenuto sermoni sulla vita e sugli insegnamenti di Maometto. Lungo le strade sono stati predisposti punti di raccolta, chioschi e distributori d’acqua per assistere i fedeli durante le celebrazioni.