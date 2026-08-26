Gli Usa designano ‘Autistici/Inventati’ organizzazione terroristica globale

Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro diverse reti definite “terroristiche transnazionali di estrema sinistra”, tra cui Autistici/Inventati (A/I), collettivo tecnologico italiano accusato da Washington di fornire infrastrutture digitali a cellule Antifa e altri gruppi estremisti. Il Dipartimento di Stato e quello del Tesoro hanno inserito A/I nella lista delle organizzazioni terroristiche globali appositamente designate, sostenendo che i suoi servizi siano stati utilizzati per comunicare, organizzarsi e rivendicare azioni violente.

Rubio: “Il terrorismo di estrema sinistra rappresenta una grave minaccia”

Il provvedimento è stato annunciato dal segretario di Stato Marco Rubio. “Il terrorismo di estrema sinistra rappresenta una grave minaccia per gli Stati Uniti e per l’Occidente in generale”, ha scritto su X. “Non ci sarà rifugio per gli estremisti violenti che muovono guerra alla nostra civiltà e complottano per minare l’ordine pubblico, distruggere infrastrutture critiche, aggredire oppositori politici o cospirare per nascondere i propri crimini alle autorità”, ha aggiunto Rubio. “Utilizzeremo tutti gli strumenti e i poteri a nostra disposizione per combattere il terrorismo e proteggere il nostro stile di vita dalla coercizione terroristica”.

Far-left terrorism poses a profound threat to the United States and the broader West. Today, the United States sanctioned several transnational far-left terrorist networks, including Autistici/Inventati – a major far-left tech collective whose services are used by the most active… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 26, 2026

Le accuse contro Autistici/Inventati

Secondo il Dipartimento di Stato, A/I sarebbe “un gruppo estremista con sede in Italia che costruisce e gestisce l’infrastruttura digitale per cellule violente Antifa e altri militanti di estrema sinistra in tutto il mondo”. Washington sostiene che hacker e sviluppatori legati al collettivo forniscano “chat ed email cifrate, hosting di siti, videoconferenze sicure e strumenti per garantire l’anonimato”, permettendo alle organizzazioni di “organizzarsi, reclutare, comunicare, diffondere propaganda, condividere informazioni sugli obiettivi e sulle tattiche e compiere attacchi violenti”. Il Dipartimento accusa inoltre A/I di selezionare gli utenti sulla base dell’affinità ideologica e di essere diventata “un nodo chiave” di una campagna transnazionale di gruppi violenti di estrema sinistra.

Tra gli episodi collegati dagli Stati Uniti ai servizi di A/I figurano i sabotaggi ferroviari del 2026 in Francia, Italia, Germania e Paesi Bassi. Secondo Washington, alcune cellule anarchiche avrebbero utilizzato l’infrastruttura del collettivo per rivendicare gli attacchi e diffondere manuali per la costruzione di ordigni incendiari. Il Dipartimento cita anche il sabotaggio dell’oleodotto transalpino Tal dello scorso marzo e una rete estremista ritenuta responsabile di attacchi alle infrastrutture ferroviarie ed energetiche tedesche, compreso quello di gennaio alla rete elettrica di Berlino, che avrebbe lasciato senza corrente 45mila abitazioni e provocato una vittima.

Scott Bessent (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Bessent: “Useremo tutta la forza dei nostri strumenti economici”

Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha avvertito gli ambienti accusati di sostenere i gruppi estremisti: “Gli estremisti di sinistra, le loro organizzazioni di facciata e coloro che li sostengono devono essere avvertiti: useremo tutta la forza dei nostri strumenti economici”. “Il terrorismo politico non ha posto nella nostra società e continueremo a interrompere le fonti di finanziamento di questi gruppi fino alla loro eliminazione”, ha aggiunto.