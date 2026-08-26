Gaza, genitori e bambini distruggono gli aquiloni per paura dei raid israeliani

Gli aquiloni sono quasi scomparsi dai cieli di Gaza dopo che Israele ha minacciato di colpire le aree da cui vengono lanciati verso il proprio territorio. Per paura di ritorsioni, diverse famiglie palestinesi stanno distruggendo o nascondendo gli aquiloni dei propri figli. La decisione arriva dopo il ritrovamento di alcuni aquiloni in un kibbutz vicino al confine con Gaza, nessuno dei quali, secondo quanto riferito, trasportava armi o materiali pericolosi.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno minacciato di intensificare gli attacchi se Hamas non impedirà il lancio verso Israele di aquiloni, palloni aerostatici e droni. La questione resta particolarmente sensibile perché in passato aquiloni e palloni incendiari sono stati utilizzati da Gaza per provocare incendi nel sud di Israele. Hamas ha definito gli aquiloni “essenzialmente giocattoli per bambini”, accusando Israele di utilizzarli come giustificazione per proseguire gli attacchi.