Arbitri, Simonelli: "Favorevole a nuova linea Orsato, ma fischi siano omogenei"

Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, ha parlato del nuovo corso arbitrale con Daniele Orsato, nuovo designatore e delle decisioni prese dai fischietti nella prima giornata di campionato a margine della conferenza stampa di presentazione del Gran Galà del calcio Haier dell’Assocalciatori, in programma il 2 settembre alla Scala di Milano. “Benissimo questa impostazione, l’importante è che quello che non è stato fatto nello scorso weekend non lo sia nemmeno nel prossimo, perché se dovessimo avere che un fallo simile viene invece fischiato, allora è chiaro che aumentano le polemiche”, ha spiegato Simonelli aggiungendo: “Quindi io sono favorevole a questo modo di impostare l’arbitraggio e mi auguro che ci sia un’omogeneità da parte di tutti gli altri“.