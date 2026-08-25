Il capo della Cia John Ratcliffe è a Mosca

Il direttore della Cia John Ratcliffe è a Mosca per una serie di incontri con funzionari russi. Lo riferisce Cbs News. Successivamente sono arrivate conferme anche da fonti di Axios.

Aereo da trasporto militare Usa atterrato a Mosca

La notizia era trapelata già in mattinata, quando un aereo da trasporto militare degli Stati Uniti, un Boeing C-17A Globemaster III, è atterrato a Mosca. Decollato dalla base militare di Andrews, vicino a Washington, è arrivato nella capitale russa intorno alle 10 ora locale, le 9 in Italia, dopo aver fatto una tappa in Lettonia. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto ai giornalisti di non avere informazioni in merito.

Non c’è, però, certezza sul fatto che questo aereo stesse trasportando il direttore della Cia. Infatti, secondo una fonte di Ostorozhno Media, martedì mattina un velivolo da trasporto militare proveniente dalla Lettonia potrebbe aver prelevato un detenuto statunitense, Charles Wayne Zimmerman. Condannato a cinque anni di carcere nel 2026 per possesso di armi e munizioni rinvenute sul suo yacht, l’uomo avrebbe ricevuto una richiesta di grazia da firmare in carcere quest’estate che avrebbe sottoscritto.

Usa hanno a chiesto a Kiev di non colpire Mosca

Secondo quanto riporta Axios, gli Stati Uniti hanno chiesto all’Ucraina di sospendere i bombardamenti su Mosca durante la visita di Ratcliffe nella capitale russa. Intanto il Boeing C-17A Globemaster III, atterrato all’aeroporto internazionale di Vnukovo, è ripartito in direzione opposta, verso il confine con la Lettonia. Lo scrive la Tass citando i sistemi di monitoraggio online del traffico aereo globale.