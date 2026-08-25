Ceuta, ministro Torres: "Priorità rimpatrio persone ma rispetto diritto internazionale"

Il governo spagnolo di Pedro Sanchez ha approvato la dichiarazione di interesse di sicurezza nazionale per Ceuta e l’istituzione di un comando unificato, guidato dal ministro della Politica Territoriale e della Memoria Democratica, Angel Víctor Torres, per gestire con un miglior coordinamento la crisi a Ceuta. La priorità del governo spagnolo è il rimpatrio delle persone. Ma dobbiamo farlo tenendo conto, se si tratta di minori, del ricongiungimento familiare e nel rispetto delle garanzie procedurali previste dal diritto internazionale”, ha spiegato Torres.