Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 25 agosto 2026

Ultima ora

Ceuta, ministro Torres: "Priorità rimpatrio persone ma rispetto diritto internazionale"

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

Il governo spagnolo di Pedro Sanchez ha approvato la dichiarazione di interesse di sicurezza nazionale per Ceuta e l’istituzione di un comando unificato, guidato dal ministro della Politica Territoriale e della Memoria Democratica, Angel Víctor Torres, per gestire con un miglior coordinamento la crisi a Ceuta. La priorità del governo spagnolo è il rimpatrio delle persone. Ma dobbiamo farlo tenendo conto, se si tratta di minori, del ricongiungimento familiare e nel rispetto delle garanzie procedurali previste dal diritto internazionale”, ha spiegato Torres.