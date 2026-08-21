Harry e Meghan tornano a Londra, Madame Tussauds aggiunge delle valigie alle loro statue di cera

Harry e Meghan stanno tornando a vivere nel Regno Unito con i loro figli e la sede di Londra del Madame Tussauds celebra l’evento. Le statue di cera della coppia ora hanno delle valigie e sono state collocate vicino a un membro della Guardia Reale.

Harry e Meghan hanno rinunciato ai loro doveri reali e si sono trasferiti in California più di sei anni fa.

Sebbene da allora i rapporti con il resto della famiglia reale si siano incrinati, Harry ha recentemente espresso interesse per una riconciliazione, in modo da poter trascorrere più tempo con suo padre, re Carlo III, attualmente in cura per una forma di cancro. I figli della coppia, il principe Archie, di 7 anni, e la principessa Lilibet, di 5, si sono già iscritti a scuole britanniche e inizieranno le lezioni a settembre.