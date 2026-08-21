Ethel Caterham compie 117 anni, è la persona più anziana del mondo

Ethel Caterham, la persona più anziana del mondo, festeggia oggi il suo 117º compleanno. Lo riporta la Bbc, che in un articolo racconta come Ethel passerà questo giorno particolare nel Surrey, nell’Inghilterra sud-orientale, circondata da familiari e amici.

Storia e curiosità di Ethel Caterham

Originaria di Shipton Bellinger, nell’Hampshire, e penultima di otto figli, Ethel è cresciuta a Tidworth, nel Wiltshire. Nata tre anni prima del disastro del Titanic e otto anni prima della Rivoluzione russa, Ethel ha vissuto entrambe le guerre mondiali. Nel 2020 ha vissuto anche la pandemia di Covid-19, contraendo il virus e aggiudicandosi, secondo il Guinnes World Records, la medaglia di “una delle persone più anziane a essere sopravvissuta al Covid-19”, a ben 110 anni. Oggi vive presso la casa di cura Hallmark Lakeview di Lightwater.

È diventata la persona più anziana del mondo nell’aprile 2025, dopo la morte della suora brasiliana Inah Canabarro Lucas, avvenuta all’età di 116 anni. Tuttavia, il titolo di persona più longeva di sempre appartiene ancora alla francese Jeanne Calment, morta nel 1997 dopo aver vissuto 122 anni e 164 giorni.

Ultima persona ancora in vita ad aver conosciuto il regno di Edoardo VII, da adolescente Ethel si recò in India nel 1927, dove iniziò a lavorare come ragazza au pair per una famiglia di militari. Ethel conobbe suo marito Norman, tenente colonnello dell’esercito britannico, a una cena nel Regno Unito nel 1931. In seguito la coppia visse a Hong Kong, dove Ethel fondò una scuola materna. I due ebbero poi due figlie, entrambe morte prima di lei.

Norman morì nel 1976, mentre una delle sorelle di Ethel, Gladys, divenne anch’essa centenaria, vivendo fino all’età di 104 anni. Ethel, che guidava ancora l’auto quando compì 97 anni, è stata ricevuta da Re Carlo lo scorso settembre, poco dopo aver festeggiato il suo 116º compleanno. Durante il loro incontro, ricordò la cerimonia del 1969 in cui Carlo fu investito Principe di Galles, all’età di 21 anni, dicendogli: “Tutte le ragazze erano innamorate di te e volevano sposarti”.