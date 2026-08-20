Terremoto in Perù di magnitudo 6.7: la scossa avvertita nel sud del paese

Un terremoto di magnitudo 6.7 è stato registrato in Perù nella regione di Ayacucho, nel sud del Paese. Lo riferisce l’istituto geologico Usa (Usgs), precisando che la scossa è stata registrata alle 13 ora locale e l’epicentro è stato individuato 38 chilometri a nordovest della città di Upahuacho, nella provincia di Parinacochas, a 66,7 chilometri di profondità. Il terremoto è stato avvertito in diverse altre regioni del Perù meridionale, fra cui Ica e Arequipa. I terremoti sono frequenti in Perù, che fa parte del cosiddetto ‘anello di fuoco’ del Pacifico, un’area caratterizzata da intensa attività sismica. Nel 2007 un terremoto di magnitudo 7,9 in una provincia della regione di Ica causò la morte di quasi 600 persone. L’Istituto geofisico del Perù ha fornito una stima diversa riferendo di un terremoto di magnitudo 7.2. La stampa locale riporta che non è stata emessa allerta tsunami.

Al momento non ci sono danni

“Finora non sono stati segnalati danni di alcun tipo in Perù”. Lo ha riferito Luis Vazquez, responsabile della Protezione civile, parlando alla radio locale Rpp. Il responsabile della provincia di Parinacochas, Yony Reyes, ha affermato che non sono stati segnalati danni nemmeno nel capoluogo provinciale. Il terremoto di magnitudo 6.7 ha colpito la regione meridionale di Ayacucho, nel sud del Paese. L’Istituto geologico Usa (Usgs) ha riferito che la scossa è stata registrata alle 13 ora locale e l’epicentro è stato individuato 38 chilometri a nordovest della città di Upahuacho, nella provincia di Parinacochas, a 66,7 chilometri di profondità. La Marina peruviana ha dichiarato che non sussiste alcun pericolo di tsunami. Il terremoto è stato avvertito in diverse altre regioni del Perù meridionale, fra cui Ica e Arequipa. I terremoti sono frequenti in Perù, che fa parte del cosiddetto ‘anello di fuoco’ del Pacifico, un’area caratterizzata da intensa attività sismica. Nel 2007 un terremoto di magnitudo 7,9 in una provincia della regione di Ica causò la morte di quasi 600 persone.