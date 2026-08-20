Kenya, italo-ecuadoriano muore in incidente in elicottero: chi è Michele Sensi-Contugi

Il governo di Quito sta organizzando il rientro in patria del cittadino italo-ecuadoriano Michele Sensi-Contugi e della moglie Stephany Hollihan, morti ieri in un incidente in elicottero in Kenya. Il ministero degli Esteri ha spiegato in una nota che , dopo aver appreso dell’incidente, ha avviato le procedure del caso tramite l’ Ambasciata dell’Ecuador in Sudafrica , in coordinamento con le autorità locali e con le rappresentanze diplomatiche dei paesi amici considerando che Quito non ha una missione diplomatica in Kenya. Sensi-Contugi, direttore generale del Centro nazionale di intelligence (CNI), è morto insieme alla moglie nello schianto dell’elicottero su cui viaggiavano, avvenuto sul monte Ololokwe, nella regione di Samburu. L’incidente ha causato sette vittime: sei turisti e il pilota del mezzo.

Chi è Michele Sensi-Contugi e le altre vittime

Michele Sensi-Contugi, 44 anni, era un imprenditore e politico italo-ecuadoriano. La Farnesina ieri ha confermato che l’uomo, che viaggiava insieme alla moglie Stephany Hollihan, ha cittadinanza italiana. Oltre alla sua carriera nel settore pubblico, Sensi-Contugi era un uomo d’affari e faceva parte della cerchia ristretta del presidente Daniel Noboa, di cui era amico e confidente. Sua moglie era una stilista di Guayaquil e fondatrice di Sensi Studio. Il pilota dell’elicottero, Josh Outram, vantava oltre 15 anni di esperienza di volo, avendo fondato una compagnia di elicotteri africana per mettere in contatto i visitatori con alcuni dei paesaggi più remoti della regione. La sua compagnia fornisce inoltre supporto aereo alla riserva naturale di Loisaba e alle riserve limitrofe, assistendo nel monitoraggio della fauna selvatica, nel trasferimento di animali e nelle operazioni di sedazione.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha affermato che cinque delle vittime a bordo dell’elicottero turistico precipitato erano cittadini statunitensi. L’Ambasciata degli Stati Uniti è in contatto con le autorità locali e sta fornendo assistenza consolare”, ha dichiarato, “porgiamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie e ai cari per la loro perdita”. Tra questi c’è anche il giornalista José Alberto Suarez presidente e direttore generale di Telemundo 31, Telemundo 49 e Telemundo Ft. Myers–Naples, come ha riferito ieri l’emittente Usa NBC Universal.