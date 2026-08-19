Kenya, precipita elicottero turistico: 7 vittime tra cui un italo-ecuadoriano

C’è un cittadino italo-ecuadoriano tra le vittime dell’incidente aereo avvenuto in Kenya. Si tratta di Michele Sensi-Contugi, direttore generale del Centro per l’intelligence strategica dell’Ecuador. L’uomo era bordo dell’elicottero turistico precipitato in una zona impervia del Paese, ai piedi del monte Ololokwe, e sul quale viaggiavano altri cinque passeggeri e il pilota. La Farnesina ha confermato che la vittima, che viaggiava insieme alla moglie Stephany Hollihan, ha cittadinanza italiana. Le altre persone decedute sono il pilota Josh Outram e i passeggeri Roger Duarte, Adam Navaty, Stephen Vasconquez ed Henry Parra.

Oltre alla sua carriera nel settore pubblico, Sensi-Contugi era un uomo d’affari e faceva parte della cerchia ristretta del presidente Daniel Noboa, di cui era amico e confidente. Sua moglie era una stilista di Guayaquil e fondatrice di Sensi Studio. Il pilota dell’elicottero vantava oltre 15 anni di esperienza di volo, avendo fondato una compagnia di elicotteri africana per mettere in contatto i visitatori con alcuni dei paesaggi più remoti della regione. La sua compagnia fornisce inoltre supporto aereo alla riserva naturale di Loisaba e alle riserve limitrofe, assistendo nel monitoraggio della fauna selvatica, nel trasferimento di animali e nelle operazioni di sedazione.