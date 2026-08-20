Il Belgio ha un nuovo principe, è un ex venditore di auto

Il principe Laurent del Belgio ha riconosciuto legalmente Clément Vandenkerckhove, 26enne ex venditore di auto, come suo figlio ed erede. Vandenkerckhove, nato dalla relazione tra il principe e la cantante belga Wendy Van Wanten, è stato accolto nella famiglia del principe Laurent con una cerimonia in municipio sei mesi fa, sebbene i dettagli siano emersi solo di recente. Pur diventando formalmente principe, non riceverà l’assegno reale.

Il nuovo principe ha recentemente dichiarato di non essere ancora sicuro di voler iniziare a usare il cognome paterno, Sassonia-Coburgo. “Potrei volerlo fare, ma sono orgoglioso del nome Vandenkerckhove”, ha detto il neo principe Clément a Het Nieuwsblad. “Se dovessi rinunciare a quel cognome, sarebbe un tradimento nei confronti di tutto ciò che mia madre ha fatto per me”, ha aggiunto. A differenza della sorellastra, la principessa Louise, e dei fratellastri, il principe Aymeric e il principe Nicolas, Clément non farà parte della linea di successione al trono belga. Inoltre, non prenderà parte ad attività pubbliche della famiglia reale.

L’incontro con il padre principe in un centro commerciale

Vandenkerckhove è già ben noto ai belgi, essendo stato protagonista di un documentario della televisione fiamminga lo scorso settembre, in cui ha raccontato come ha conosciuto suo padre. Prima di sposare la principessa Claire nel 2003, suo padre aveva avuto una relazione con Wendy Van Wanten, il cui vero nome è Iris Vandenkerckhove. Nel documentario di VTM, Clément ha descritto l’incontro inaspettato con il principe in un centro commerciale nel 2013, senza rendersi conto di chi fosse. Solo a 16 anni sua madre gli rivelò l’identità del padre. Quattro anni dopo, si fece coraggio e lo chiamò. Dopo diverse telefonate, si incontrarono di persona e infine il principe Laurent propose di sottoporsi a un test del Dna.

Il test del dna che confermò la parentela

“Siamo andati insieme in ospedale e ricordo che mi disse: ‘Vado prima io, così ti sentirai più tranquillo’”, ha raccontato a Vtm. Poi ha ricevuto un’email dal laboratorio che lo informava di una corrispondenza del dna del 99,5%. Lo scorso 14 giugno, giorno in cui il Belgio ha celebrato quest’anno la festa del papà, Clément Vandenkerckhove ha postato su Instagram una foto che lo ritrae insieme al principe Laurent e un’altra con l’uomo che lo ha cresciuto. “Oggi festeggio due padri che, ognuno a modo suo, hanno un ruolo importante nella mia vita. Grazie di tutto. Buona festa del papà”, si legge nel post.

Il precedente dell’ex re Alberto II

Il test del dna del Principe Laurent ricorda quello di suo padre, l’ex Re Alberto II, che si sottopose a un test dopo una lunga battaglia legale per il riconoscimento di paternità. Alberto ammise nel 2020 di aver avuto una figlia da una relazione extraconiugale e alla fine la riconobbe come sua. Alberto II abdicò al trono del Belgio nel 2013, quando la questione della paternità divenne uno scandalo reale. Delphine Boël, artista affermata, alla fine vinse la sua battaglia legale e ottenne il diritto al titolo di principessa, e ora si fa chiamare Delphine di Sassonia-Coburgo. In base alle modifiche alla legge belga del 2013, solo pochi membri della famiglia reale hanno diritto a sussidi pubblici: Re Filippo, suo padre Re Alberto II, il Principe Laurent e la Principessa Astrid.