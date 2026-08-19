Ucraina: Mosca e Kiev effettuano scambio di prigionieri di guerra

Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca spiegando che 103 militari russi sono stati rimpatriati dal territorio controllato da Kiev e 103 prigionieri di guerra delle forze armate ucraine sono stati consegnati in cambio. “I militari russi rimpatriati si trovano attualmente in Bielorussia”, ha riferito il ministero della Difesa, aggiungendo che gli Emirati Arabi Uniti “hanno fornito assistenza umanitaria e mediazione durante il rimpatrio dei militari dalla prigionia”. Nelle immagini il rilascio dei prigionieri russi.