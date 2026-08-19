Ucraina, drone russo colpisce minibus a Kherson: 4 civili morti

Quattro persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite questa mattina in un attacco russo oggi, 19 agosto, con un drone su un minibus di civili nel distretto di Korabelny a Kherson, in Ucraina. Lo riporta Ukrainska Pravda citando il capo dell’amministrazione regionale di Kherson, Oleksandr Prokudin. “Questa è la realtà della vita quotidiana nelle regioni ucraine in prima linea. Mentre i partner esitano a fornire ulteriori equipaggiamenti di difesa, i russi agiscono ormai da tempo senza alcun controllo”, ha commentato il presidente ucraino Zelensky