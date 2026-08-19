Ucraina, blitz anticorruzione a Kiev: “Coinvolti funzionari vicini a Zelensky” – La diretta

Ancora vittime in Ucraina a causa di attacchi russi avvenuti oggi, 19 agosto, a Zaporizhzhia e Kherson, mentre non si fermano nemmeno le operazioni militari di Kiev contro la Russia. Intanto nella Capitale ucraina è scattato un blitz anticorruzione che coinvolge anche funzionari dell’ufficio del presidente Zelensky.
Punti chiave
- Autorità filorusse: 3 lavoratori morti in attacco Kiev nel Lugansk
- Ucraina: Germania stanzia fino a 50 milioni per riparare lo scudo di Chernobyl
- Ucraina: blitz anticorruzione contro rete criminale legata a deputati e staff Zelensky
- Kiev: "Quattro morti in attacco con drone russo contro minibus a Kherson"
- Russia: "Abbattuti 25 droni diretti verso Mosca"
- Kiev: 2 morti e 10 feriti in attacchi con droni russi su Zaporizhzhia
Nella città di Rubizhne, nella regione di Lugansk, i combattenti ucraini hanno colpito un veicolo della squadra di assistenza di un’azienda di teleriscaldamento. Tre lavoratori sono morti sul posto. Lo ha riferito il capo dell’amministrazione filorussa di Lugansk, Leonid Pasecnik, citato dalla Tass, spiegando che altri due civili sono rimasti feriti. Tre persone, ha aggiunto, sono rimaste ferite in un attacco delle forze ucraine contro veicoli adibiti a lavori stradali.
La Germania intende sostenere con fino a 50 milioni di euro la riparazione dello scudo protettivo della centrale nucleare di Chernobyl, danneggiato nel 2025 da un attacco con un drone. Lo riferisce il ministero federale dell’Ambiente, sulla base di una lettera del ministero delle Finanze alla commissione Bilancio del Bundestag. Il ministero guidato da Carsten Schneider ha chiesto un’autorizzazione straordinaria all’impegno di spesa per l’esercizio 2026, per un importo fino a 50 milioni di euro. Il pagamento dovrebbe essere effettuato nel 2027. Schneider si trova attualmente in Ucraina per una visita di diversi giorni e ha in programma anche una tappa a Chernobyl. “La Germania è fermamente al fianco dell’Ucraina”, ha dichiarato il ministro dell’Ambiente, esponente della Spd, arrivato questa mattina in treno a Kiev. Durante la visita, Schneider si recherà anche a Chernobyl, dove nel 2025 un drone ha colpito la struttura di protezione che ricopre il reattore nucleare distrutto. Secondo il ministero dell’Ambiente, la riparazione è ora urgente “per impedire in modo duraturo possibili fuoriuscite di materiale radioattivo nell’ambiente”, si legge nella lettera del ministero delle Finanze.
L’Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina (Nabu) ha annunciato che sta conducendo “un’operazione speciale per smascherare un’organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino e che coinvolge alti funzionari dell’ufficio del presidente” Volodymyr Zelensky. Lo riferisce Kyiv Independent. Secondo una fonte delle forze dell’ordine a conoscenza dell’indagine, gli agenti stanno perquisendo le abitazioni di Iryna Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e di Vadym Stolar, membro del parlamento. Lo scorso dicembre l’agenzia anticorruzione aveva accusato cinque parlamentari del partito ‘Servitore del Popolo’ di Zelensky di aver accettato denaro in cambio di voti parlamentari.
Quattro persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite questa mattina in un attacco russo con un drone su un minibus nel distretto di Korabelny a Kherson. Lo riporta Ukrainska Pravda citando il capo dell’amministrazione regionale di Kherson, Oleksandr Prokudin.
Il sistema di difesa aerea russo ha abbattuto 25 droni diretti verso Mosca. Lo ha annunciato il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin, citato da Interfax.
Due persone sono morte e altre dieci sono rimaste ferite negli attacchi con droni delle forze russe contro Zaporizhzhia e il suo distretto. Lo riporta Ukrainska Pravda citando il capo dell’amministrazione militare regionale Ivan Fedorov secondo cui le truppe russe hanno effettuato 19 raid aerei contro insediamenti nella regione.