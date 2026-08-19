Gaza City, raid israeliano su stazione di polizia: nove morti

I media palestinesi riferiscono di nove morti e 15 feriti a seguito di un raid aereo israeliano che ha colpito una stazione di polizia a Gaza City mercoledì. Secondo fonti giornalistiche palestinesi nell’attacco è stata uccisa la colonnella Fatina al-Sahhar, a capo della polizia femminile di Gaza, insieme a diversi altri comandanti delle forze dell’ordine della Striscia. Un altro attacco, che ha preso di mira una motocicletta nella zona di Nuseirat, nel centro di Gaza, avrebbe causato un morto. Le Forze di Difesa Israeliane hanno dichiarato al Times of Israel di aver colpito terroristi in entrambi i casi. ll ministero degli Interni di Gaza ha chiesto ai mediatori internazionali di intervenire per “fermare la pericolosa escalation israeliana e i massacri commessi contro le forze di polizia”.