Iran, Financial Times: “Teheran pronta a colpire basi Usa in Europa” – La diretta

L’Iran sta valutando la possibilità di attaccare obiettivi militari Usa in Europa qualora Donald Trump intensificasse la guerra. Lo scrive il Financial Times citando fonti vicine al regime di Teheran, secondo cui le forze iraniane hanno valutato la possibilità di colpire obiettivi statunitensi in paesi dell’Europa sudorientale come la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l’utilizzo della sua base aerea di Bezmer per il rifornimento in volo di aerei statunitensi. Secondo quanto riferito da funzionari Usa citati dalla Cnn invece gli Stati Uniti punterebbero a una nuova strategia contro l’Iran, quella di “soffocare” gradualmente la Repubblica Islamica.
Punti chiave
- Ghalibaf, visita in Iraq per rafforzare nuovo ordine regionale
- Ft, Teheran pronta a colpire basi Usa in Europa in caso di escalation
- Iran, capo esercito Teheran a Paesi Golfo: "Non aiutate le forze Usa"
- media, Mosca invia aiuti militari a Teheran attraverso il Mar Caspio
- Media: "Trump cambia strategia, punta a soffocare gradualmente Teheran"
La mia visita odierna in Iraq “mira a rafforzare il nuovo ordine nella regione e ad accelerare la cooperazione reciproca tra tutti i Paesi della regione, senza l’intervento di potenze straniere”. Lo ha detto il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Mohammad Bagher Ghalibaf, citato da Al Jazeera. I Paesi islamici della regione, ha aggiunto, dovrebbero cercare di instaurare “profonde interazioni e legami in materia di sicurezza” sostenuti da una cooperazione economica sostenibile. “La Repubblica Islamica dell’Iran dichiara la propria piena disponibilità a realizzare questo modello regionale”, ha spiegato.
L’Iran sta valutando la possibilità di attaccare obiettivi militari statunitensi in Europa qualora Donald Trump intensificasse la guerra, mentre Teheran considera le opzioni per aumentare la posta in gioco del conflitto. Lo scrive il Financial Times citando fonti vicine al regime di Teheran, secondo cui le forze iraniane hanno valutato la possibilità di colpire obiettivi statunitensi in paesi dell’Europa sudorientale come la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l’utilizzo della sua base aerea di Bezmer per il rifornimento in volo di aerei statunitensi. Una delle fonti ha aggiunto che anche Cipro, dove una base aerea britannica è stata colpita da un drone a marzo, è tra i potenziali obiettivi di rappresaglia in caso di una nuova offensiva statunitense. Secondo fonti interne, Teheran avrebbe valutato separatamente la possibilità di attaccare i cavi sottomarini in fibra ottica nello Stretto di Hormuz in caso di escalation. “Se gli Stati Uniti dovessero spingersi troppo oltre, l’Iran si difenderà a qualsiasi costo, estendendo la sua azione oltre la regione e colpendo anche l’Europa”, ha dichiarato la fonte.
Ali Abdollahi, capo di stato maggiore delle forze armate iraniane, ha messo in guardia gli stati del Golfo dal fornire assistenza all’esercito statunitense, affermando che nulla è “nascosto ai nostri occhi”. In una dichiarazione diffusa dall’agenzia di stampa iraniana Fars, Abdollahi ha affermato che la presenza di così tanti velivoli militari, in particolare aerei cisterna, nelle basi regionali sarebbe difficile da spiegare senza la conoscenza dei paesi ospitanti. “Avvertiamo: qualsiasi aiuto e agevolazione all’esercito aggressivo statunitense equivale a una partecipazione alle forze militari statunitensi”, ha spiegato.
La Russia starebbe fornendo all’Iran munizioni, componenti per droni e esplosivi attraverso il Mar Caspio. Lo riporta Nbc News citando un documento di un governo europeo secondo cui oltre due dozzine di navi hanno percorso rotte marittime per rifornire le scorte di Teheran durante gli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran.
Gli Stati Uniti puntano a una nuova strategia nei confronti dell’Iran. Secondo un funzionario statunitense citato dalla Cnn, il presidente Donald Trump ha ordinato ai principali rappresentanti dell’amministrazione di interrompere i colloqui con Teheran. Inoltre, secondo una fonte a conoscenza dei fatti, i funzionari della Casa Bianca hanno recentemente comunicato agli alleati politici di aver modificato la propria strategia, passando da “colpire l’Iran il prima possibile” a “soffocarlo” gradualmente. Secondo quanto riferito da funzionari statunitensi, gli Stati Uniti dovrebbero imporre presto nuove e pesantissime sanzioni all’Iran, forse già questa settimana. Funzionari militari, tra cui il Segretario alla Difesa Pete Hegseth, hanno dichiarato che le forze americane nella regione sono pronte a far rispettare a tempo indeterminato il blocco navale statunitense dei porti iraniani. Trump e il suo entourage, spiega la Cnn, credono che la pressione economica sull’Iran alla fine indurrà il regime ad accettare le sue condizioni per la fine della guerra. Ma anche i funzionari iraniani ritengono che Trump subisca pressioni politiche per ritirarsi, il che ha portato all’attuale situazione di stallo.