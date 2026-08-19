Iran, Financial Times: “Teheran pronta a colpire basi Usa in Europa” – La diretta

Per la Cnn invece gli Stati Uniti stanno cambiando strategia puntando a “soffocare gradualmente” la Repubblica Islamica

L’Iran sta valutando la possibilità di attaccare obiettivi militari Usa in Europa qualora Donald Trump intensificasse la guerra. Lo scrive il Financial Times citando fonti vicine al regime di Teheran, secondo cui le forze iraniane hanno valutato la possibilità di colpire obiettivi statunitensi in paesi dell’Europa sudorientale come la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l’utilizzo della sua base aerea di Bezmer per il rifornimento in volo di aerei statunitensi. Secondo quanto riferito da funzionari Usa citati dalla Cnn invece gli Stati Uniti punterebbero a una nuova strategia contro l’Iran, quella di “soffocare” gradualmente la Repubblica Islamica.