Belgio, vigili del fuoco al lavoro per domare nelle fiamme nelle Hautes Fagnes

I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere l’incendio divampato nella riserva naturale delle Hautes Fagnes, in Belgio, in un altipiano della Vallonia, vicino al confine con la Germania. Mercoledì mattina, le squadre sono riuscite a creare con grande fatica un perimetro di contenimento a terra attorno al rogo. Si stanno utilizzando macchinari pesanti per creare fasce tagliafuoco rimuovendo gli alberi. Nella zona sono in azione elicotteri antincendio, autopompe fuoristrada e cisterne d’acqua per contenere i danni. Secondo l’unità di crisi della provincia di Liegi, le fiamme non dovrebbero più propagarsi in direzione della Germania. L’allarme, tuttavia, non è ancora del tutto rientrato: “La situazione resta complicata”, ha spiegato un portavoce, sottolineando la presenza di diversi focolai ancora attivi.