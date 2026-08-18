Zambia, Hichilema rieletto: l’annuncio della commissione elettorale

Il presidente dello Zambia, Hakainde Hichilema, è stato rieletto per un secondo mandato quinquennale, come annunciato martedì mattina dalla Commissione elettorale dello Stato africano. Hichilema è stato dichiarato vincitore assoluto delle elezioni presidenziali di giovedì scorso senza bisogno di un ballottaggio, avendo ottenuto il 61,4% dei 5 milioni di voti espressi. Secondo la commissione, Hichilema ha vinto con 2.965.326 voti, mentre il suo concorrente più vicino è stato il leader dell’opposizione Brian Mundubile, che ha ottenuto 1.856.217 voti, pari a circa il 38% del totale.