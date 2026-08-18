Gaza, Ben-Gvir: "Dovremmo uccidere 30-40 palestinesi ogni notte, non sono nemmeno persone"

Parole durissime del ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir sulla guerra a Gaza. Durante un podcast con l’ex ostaggio Rom Braslavski, Ben-Gvir ha criticato la riduzione degli attacchi israeliani nella Striscia: “Non sono d’accordo con il primo ministro. Ritengo che a Gaza si debbano effettuare omicidi mirati, eliminando 30-40 persone ogni notte“. Poi ha aggiunto: “Non solo coloro che rappresentano una minaccia immediata: lì ci sono persone che non meritano di vivere, non dovrebbero vivere, non sono nemmeno persone”. Ben-Gvir ha inoltre detto di immaginare “tutta Gaza come nostra”, con nuovi insediamenti e la massima emigrazione possibile. Sui terroristi ha infine affermato: “Nessuna emigrazione, nulla: solo ucciderli uno ad uno”.