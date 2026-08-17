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martedì 18 agosto 2026

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Luigi Mangione, rinviato il processo statale

Luigi Mangione, rinviato il processo statale
Luigi Mangione (Foto AP / zz/XNY/STAR MAX/IPx)
LaPresse
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Venerdì scorso il 28enne si è dichiarato colpevole dell’omicidio dell’amministratore delegato di ‘UnitedHealthCare’ Brian Thompson

Il processo a livello statale a New York a carico di Luigi Mangione per l’omicidio a colpi di arma da fuoco dell’amministratore delegato di ‘UnitedHealthCare’ Brian Thompson, sarà rinviato. Lo ha stabilito un’ordinanza del giudice depositata lunedì.

Il processo a livello statale sarebbe dovuto iniziare il mese prossimo, ma i piani sono cambiati quando, venerdì scorso, Mangione si è dichiarato colpevole davanti a un tribunale federale e i suoi legali hanno chiesto l’archiviazione delle accuse statali. La sentenza è fissata per il 18 dicembre e l’accusa ha annunciato che chiederà l’ergastolo.

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