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lunedì 17 agosto 2026

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Israele, Netanyahu vota alle primarie del suo partito Likud insieme alla moglie Sara

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Benjamin Netanyahu ha votato lunedì alle primarie del suo partito, il Likud, accompagnato dalla moglie Sara. Circa 140.000 elettori registrati voteranno per decidere chi rappresenterà il Likud nella prossima Knesset e il primo ministro israeliano sta lottando per mantenere il potere in vista delle prossime elezioni, che si terranno il 27 ottobre. I sondaggi israeliani mostrano un’ondata di sostegno a favore dei partiti dell’opposizione, guidati dall’ex primo ministro Naftali Bennett e dal popolare ex capo delle forze armate di centro Gadi Eisenkot.