Israele, Netanyahu vota alle primarie del suo partito Likud insieme alla moglie Sara

Benjamin Netanyahu ha votato lunedì alle primarie del suo partito, il Likud, accompagnato dalla moglie Sara. Circa 140.000 elettori registrati voteranno per decidere chi rappresenterà il Likud nella prossima Knesset e il primo ministro israeliano sta lottando per mantenere il potere in vista delle prossime elezioni, che si terranno il 27 ottobre. I sondaggi israeliani mostrano un’ondata di sostegno a favore dei partiti dell’opposizione, guidati dall’ex primo ministro Naftali Bennett e dal popolare ex capo delle forze armate di centro Gadi Eisenkot.