Indonesia, paracadutisti in volo con una gigantesca foto del presidente Subianto nel giorno dell'Indipendenza

Spettacolare esibizione di paracadutisti nei cieli di Giacarta per celebrare l’81esimo anniversario dell’indipendenza dell’Indonesia. Durante la discesa, i paracadutisti hanno portato con sé diversi striscioni: uno con l’immagine del presidente Subianto, uno dedicato all’anniversario e uno con la bandiera indonesiana. Le celebrazioni si sono svolte davanti al palazzo presidenziale, dove si è tenuta anche la tradizionale cerimonia di alzabandiera. Prima dell’evento, agenti di polizia, militari e altri funzionari hanno sfilato per le strade della capitale, mentre alcuni artisti si sono esibiti davanti al palazzo.

Le celebrazioni arrivano però dopo il terremoto di magnitudo 7,7 che ha colpito l’Indonesia orientale: il bilancio delle vittime è salito a 53, mentre migliaia di sfollati continuano a dormire all’aperto per il timore di nuove scosse.